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9 Arap ülkesi Gazze için ateşkes çağrısı yaptılar

9 Arap ülkesi Gazze için ateşkes çağrısı yaptılar

Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Fas yayınladıkları ortak bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ilan etmeye çağırdı.

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Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Fas, Gazze'de sivillerin öldürülmesini ve tehciri kınayarak, acil ateşkes ilan edilmesini istedi.

Söz konusu ülkelerin yaptığı ortak yazılı açıklama, Mısır Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan paylaşıldı. Açıklamada, sivillerin öldürülmesi, "Filistin halkının topraklarından kitlesel tehciri, Filistin meselesinin tasfiyesi ve topyekun cezalandırma politikasının kınandığı" ifade edildi. 

Açıklamaya imza atan ülkeler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Gazze'de acil ve sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların engelsiz, hızlı, güvenli bir şekilde bölgeye girmesi için çalışmasını istedi. 

İşgal altındaki Batı Şeria'da yükselen tansiyondan da büyük endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, Filistin yönetimini destekleme ve Filistin kurumları dahil olmak üzere Filistin halkına mali destek sağlama çağrısında bulunuldu.

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