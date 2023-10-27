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İbrahim Altay: Gazze'de olanlara sessiz kalamayız

İbrahim Altay: Gazze'de olanlara sessiz kalamayız

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Dünya Konseyi'nde İsrail'in Gazze'deki eylemlerine dikkat çekti.

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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Dünya Konseyi kapsamında düzenlenen Ana Tüzük Komitesi toplantısında konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde devam eden UCLG Dünya Konseyi kapsamında Ana Tüzük Toplantısı'nda İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği katliamlar hakkında konuşan Başkan Altay, konuşmasının başında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklamasından örnek verdi. 

1947 haritasını göstererek konuşmasını sürdüren Başkan Altay, "1949, 1967 ve bugün güncel durum. Gelinen noktada yeşil yerler Filistin halkının yaşadığı bölgeler, beyaz olanlar da İsrail'in yerleşimcilik adı altında işgal ettiği topraklar.

2007 yılından itibaren Gazze'ye insanların girmesi, çıkması yasak. Burada şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum: İçimiz acıyor, içimiz kan ağlıyor. Soykırıma uğrayan bir halkın daha duyarlı olması gerekirken, bunu adeta bir soykırım yapma hakkı olarak görmesini esefle karşılıyoruz. Gazze'de 2007 yılından itibaren insanların denizden ve karadan abluka altında olduğunu, hiçbir insani hakları olmadığını Gazze'de söylenen bir kelimeyle anlatabiliriz: 'Gazze'de doğan, Gazze'de ölür.' Biz buna karşı çıkmayacak mıyız? Biz buna sesimizi yükseltmeyecek miyiz?" diye konuştu.

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