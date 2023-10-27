Türkiye'nin konuştuğu üniversiteli Zeren'e gözyaşlarıyla veda

AYDIN'da önceki gece kaldığı KYK yurdunun arızalanan asansöründe hayatını kaybeden Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş, İstanbul Pendik'te gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne Serpil Ertaş ile Zeren'in arkadaşlarının gözyaşları sel oldu.

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Akın-Serpil Ertaş çiftinin çocukları olan 22 yaşındaki Zeren Ertaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 4'üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenim görürken kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun arızalanan asansöründe hayatını kaybetti.

Aydın’daki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Zeren Ertaş'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul'da Pendik Kurtköy Merkez Camii'ne getirildi.

Anne Serpil Ertaş, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı yaşı döktü. Son yolculuğunda Zeren'i yalnız bırakmayan arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazeye Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever, CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Zeren Ertaş'ın arkadaşları ve aile yakınları katıldı.

Acılı baba: Onlardan ağabeyleri olarak taşkınlık yapmamalarını istiyorum

Baba Akın Ertaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocuğunun melek gibi bir insan olduğunu dile getirerek, "Devletimiz bize merhametli yüzünü gösterdi. Bundan sonra da adaletli yüzünü göstersin. Sorumlular, sorumluluklarını alsınlar. İnşallah bundan sonra hiçbir çocuğumuzun canı yanmasın. Hiçbir annenin, babanın ocağına ateş düşmesin. Bizim tek isteğimiz budur." dedi.

Yurtlarda öğrencilerin eylem yaptıklarını aktaran Ertaş, "Onlardan da ağabeyleri olarak taşkınlık yapmamalarını istiyorum. Vatanlarına, devletlerine bağlı olarak düzgün bir şekilde yapsınlar. Kötü insanların emellerine alet olmasınlar." çağrısını yaptı.

Ertaş, "İnşallah bu son olur. Denetim mekanizmaları devreye girer. Biz çocuklarımızı arkada bırakarak yurtlardan ayrılıyoruz. İdareciler bunu sadece iş olarak görmesinler. Orada bir sürü ana kuzusu var. Kendi çocukları için neyi reva görüyorlarsa aynısını oradaki çocuklar için de reva görsünler." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: İdari ve adli süreci yakından takip edeceğiz

Özgür Özel de bütün Türkiye'nin yüreğinin yandığını belirterek, "Zeren kardeşimizi bir asansör kazasında, bütün Türkiye'nin vicdanını sızlatan bir ihmaller zincirinin sonucunda kaybetmiş durumdayız. Babanın adaletle ilgili bir talebi var. Bu talep hepimizin talebidir. Başka ocaklara ateş düşmemesi, başka annelerin babaların bağrının yanmaması için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. İdari ve adli süreci de yakından takip edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı