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Hamas, İsrailli rehineler için şartını açıkladı! İsrail saldırısında 50 rehine öldü

Hamas, İsrailli rehineler için şartını açıkladı! İsrail saldırısında 50 rehine öldü

RUSYA’nın başkenti Moskova’da temaslarda bulunan Hamas yetkilisi Ebu Hamid, “Ateşkese kadar rehineleri serbest bırakmayacağız” dedi. Hamid, İsrail'in hava saldırılarında ellerinde tuttuklaı rehinelerden 50'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İsrail - Filistin çatışması devam ederken Hamas yetkilisi Ebu Hamid, Rusya’nın başkenti Moskova’ya ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede rehin alınan Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşlarının tahliyesi ele alınırken Hamas temsilcisi Ebu Hamid, Rus Kommersant gazetesine açıklamalarda bulundu.

İsrail saldırısında 50 rehine öldü

Rehinelerin serbest bırakılmasının zaman alacağını belirten Ebu Hamid, “7 Ekim’de İsrail’den Gazze’ye götürülen rehinelerin teslim edilmesi için zaman lazım” dedi. Rehinelerin bulunmak için sakin bir ortam gerektirdiğini sözlerine ekleyen Ebu Hamid, “İsrail saldırılarında yaklaşık 50 rehine öldü. Ateşkese kadar rehineleri serbest bırakmayacağız” ifadesini kullandı.

“Rusya, Filistin halkı için dost bir ülkedir”

Ebu Hamid, Moskova’daki temaslarda Rus tarafına 7 Ekim’de, Filistin’den İsrail’e yapılan saldırıların gerekçelerini anlattıklarını da belirtirken, “Rusya, Filistin halkı için dost bir ülkedir ve Filistin halkının tüm temsilcileriyle ilişkilerini sürdürüyor. Kendileriyle çeşitli konularda her zaman istişare etmeye hazırız” açıklamasını yaptı.
İsrail'in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 481 artarak 7 bin 28'e yükseldi.

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