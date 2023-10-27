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TCMB'nin yılın 4. Enflasyon Raporu'nu açıklayacağı tarih belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCMB'nin yılın 4. Enflasyon Raporu'nu açıklayacağı tarih belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporu'nu 2 Kasım Perşembe günü Ankara'da açıklayacak.

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TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-IV'ün tanıtımı amacıyla 2 Kasım 2023 Perşembe günü saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

Canlı yayımlanacak

Toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki ''https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin'' adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

Yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında  enflasyon tahmini

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e yükseltirken, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 33'e güncelledi. Banka, 2025 yıl sonunda enflasyonunun ise yüzde 15'e gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

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