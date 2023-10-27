Faiz kararının ardından 2024 asgari ücret kaç para olacak?
2024 asgari ücret rakamının ne olacağını merak ile beklerken açıklama Ahmet Kurtuluş'tan geldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı.
Peki, bu faiz artışının ardından 2024 yılında asgari ücret zammı ne olur? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, merak edilen soruları yanıtladı.
Kurtuluş, "Faiz artışları aslında enflasyonu tetikleyen değil, enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin kullandığı argümanlardan bir tanesi.
Faiz artışları enflasyon artışına değil, enflasyonla mücadelede kullanılan enstrümandır. Ekonomi yönetimi de son dönemlerde faiz artışını sıklıkla kullanıyor. Biz yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 70 seviyesinde tutuyoruz" dedi.