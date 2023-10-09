Berfu Yenenler 'kafayı yiyeceğim' diyerek Adnan Oktar açıklaması yaptı: 'Kedicik' olmaktan son anda kurtulmuş!
Youtube üzerinden yayınlanan “Kedicik” isimli belgesel tüm Türkiye’de çok ses getirdi. Adnan Oktar organize suç örgütünün işleyiş yapısını anlatan belgeselin ardından Eser Yenenler ile evli olan Miss Turkey dereceli Berfu Yenenler’den şoke eden bir açıklama geldi. İşte yıllar önce Akasya AVM'de yaşananlar...
140journos’un yayınladığı ‘Kedicik’ belgeseli, tutuklanan ve binlerce yıl ceza alan Adnan Oktar’ın örgütünü yeniden gündeme getirdi. Belgeselde, örgütün özellikle lüks alışveriş merkezlerinde insanlara yanaştığı ve turnike sistemi ile Adnan Oktar’ın ağına insanları düşürdüğü anlatılmıştı.
Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılan sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Yenenler, belgeseli izlerken paylaştığı hikayelerle geçmişte yaşadıklarını anlattı.
"Kafayı yiyeceğim"
Berfu Yenenler "Bir şey söyleyeceğim; Kedicik belgeselini izliyorum. Akıl tutulması yaşıyorum. Buradaki kız düşürme düzeneğinin neredeyse birebir aynısını ben üniversitedeyken yaşamıştım. Allah'ım kimsenin de günahını almayayım ama kafayı yiyeceğim ya" dedi.
"Kafayı yiyorum bak adamın Akasya AVM de listesinde var" diyen ünlü isim açıklamasında "Beni de burada düşürmeye çalışmışlardı. Benim bunu bir sindirip anlatmam lazım arkadaşlar. Ben ne yaşamışım" cümlelerine yer verdi.