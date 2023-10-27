'Terzi' final sezonuyla geri dönüyor: Yayın tarihi belli oldu

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Netflix dizisi 'Terzi'nin üçüncü ve son sezonunun, 3 Kasım‘da platformda yayınlanacağı açıklandı. Yeni sezonda dengelerin değişeceği ve heyecanın giderek artacağı ifade edildi.

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Netflix'in, Çağatay Ulusoy, Salih Bademci ve Olgun Şimşek gibi isimleri buluşturduğu "Terzi" dizisinin son sezonunun yayın tarihi belli oldu. 3 Kasım‘da yayınlanacak olan, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın yazdığı OGM Pictures imzalı dizinin üç sezonunu da başarılı yönetmen Cem Karcı çekti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; 3 Kasım‘da yayınlanacak olan serinin final sezonunda, uzun bir seyahatten evine dönen Peyami’nin Esvet’e karşı hisleri giderek artacak.

Artık bu oyuna bir son verip Dimitri’ye tüm gerçekleri anlatması gerekecek. Fakat yaşanan talihsiz olaylar Peyami ve Esvet’in planlarını yine alt üst edecek.