Almanya Ekonomi Bakanı: Dünyayı dekarbonize etme zamanı geldi

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, 5. Türk-Alman Enerji Forumu'nda konuştu: Türkiye'de veya Almanya'da, Avrupa'da ürettiğimiz enerjilerle bağımsızlığı da üretiyoruz.

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Habeck, Eti Maden Genel Müdürlüğünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılımıyla düzenlenen 5. Türk-Alman Enerji Forumu'nda konuştu.

İklim korumayla ilgili görevlerinin olduğunu vurgulayan Habeck, "artık dünyayı dekarbonize etme" zamanının geldiğini belirtti.

Habeck, Türkiye'nin 2053'te ve Almanya'nın 2045'te iklim-nötr olmak istediğini belirterek, bu taahhütler için çok az zaman kaldığına dikkati çekti.

Bunun bir kuşak projesi olduğunu vurgulayan Habeck, küresel ısınmanın önlenmesinde başarısız olunması durumunda tüm insanlığın başına büyük felaketler gelebileceğini söyledi.

Habeck, güvenlik ve iklim konusunun da birbirine bağlı olduğunu belirterek, "Türkiye'de veya Almanya'da, Avrupa'da ürettiğimiz enerjilerle bağımsızlığı da üretiyoruz." dedi.

Habeck, yeşil dönüşüme ve yenilenebilir enerjinin önemine işaret etti.

"Türkiye güneş panelleri üretiyor. Biz de Almanya'da üretiyoruz. Belki her iki üretim buluşabilir"

Bu konudaki fırsatlar ve zorluklara değinen Habeck, "Türkiye güneş panelleri üretiyor. Biz de Almanya'da üretiyoruz. Belki her iki üretim buluşabilir. Kaynaklarını birleştirebilir. Deneyimlerini paylaşabilir ve yeni bir güç oluşabilir. Almanya'da 20-30 yıldır bizim amacımız yenilenebilir enerjiyi öne getirmektir." ifadelerini kullandı.

Habeck, bu yıl Almanya'da bir yıl içinde 10-11 veya 12 solar tesis inşa edeceklerini belirterek, bunun çok büyük bir pazar olduğunu söyledi.

Almanya'nın rüzgar enerjisi konusunda da çok büyük bir uzmanlığının olduğunu kaydeden Habeck, Türkiye bunu da arzu ederse bu uzmanlığı birlikte kullanabileceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından ortak bildiri imzalandı.

"Somut konular hakkında tartışma ortamının oluşmuş olması da son derece olumluydu"

Habeck, bildirinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile ortak açıklamalarda bulundu.

Mevkidaşı Bayraktar ile yalnızca kurumlar arası iyi bir işbirliğini ele almadıklarını kaydeden Habeck, ayrıca özel sektör temsilcileri ve kurumların da bu konuda çok yoğun görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Habeck, yaptıkları görüşmelerin işleyişe yansıması gerektiğine işaret ederek, "Burada gerçekten birebir görüşmelerde de sadece siyasi ilkeler hakkında değil, somut konular hakkında tartışma ortamının oluşmuş olması da son derece olumluydu. Jeotermal enerji gibi çok önemli konulara somut ayrıntılara da değinme fırsatımız oldu. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler yüzyıllara dayanmakta. Artık birbirimizi çok iyi tanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bu iyi ilişkilerin özel sektör ve iş piyasası arasında önemli işbirliği fırsatlarını da beraberinde getirdiğini kaydeden Habeck, "Tabii ki Avrupa Birliğiyle yakınlaşma, uyum süreci son dönemde yavaştı, yetersizdi. Türkiye'nin jeopolitik önemi ve komşularına baktığımızda, bu işbirliğinin daha da yoğun olması kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

Habeck, burada çok önemli somut işbirliği alanlarının olduğunu belirterek, "Bu alanda daha fazla ilerlemek için, enerji konusunda iklim açısından nötr olma hedefini takip etmeliyiz. Dekarbonizasyon konusu yine iki ülkenin de takip etmesi gereken ve takip edeceği alanlar arasında. Bu açıdan uyumlu bir işbirliğinin temellerinin atıldığına ve bunun artarak devam edeceğine olan inancım tam." diye konuştu.