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Fuat Oktay, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ile görüştü

Fuat Oktay, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile bir araya geldi.

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Komisyon üyesi milletvekillerinin de yer aldığı görüşmede, Oktay, Rasmussen'i Ankara'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oktay, "Bugün ülkeniz ve Türkiye arasında konuşmamız gereken birçok konu var. Bu konuların her birine değinecek zamanımız olması iyi bir fırsat." dedi.

Rasmussen de Ankara'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bir dostunuz olarak sizi görmek beni memnun etti. Bizim hem insani hem de siyasi olarak birbirimizle ortak noktalarımız var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından görüşme, basına kapalı devam etti.

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