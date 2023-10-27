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Cumhuriyet'in 100. yılında şehit ve gaziler için hatim programı

Cumhuriyet'in 100. yılında şehit ve gaziler için hatim programı

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında şehit ve gaziler için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde hatim programı gerçekleştirildi.

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce şehit ve gaziler için İmam Hatip Okulları öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okuduğu bir program düzenlendi.

Cuma namazı öncesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki programda, Başakşehir M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilahiler okudu, Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sancaktepe Musa Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ise Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Programın sonunda cami imam hatibi Ferruh Muştuer, şehit ve gaziler için okunan hatimlerin duasını yaptı.

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