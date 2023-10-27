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Balkondan eve girmeye çalıştı sonu feci oldu! Karnına saplandı kesip götürdüler

Balkondan eve girmeye çalıştı sonu feci oldu! Karnına saplandı kesip götürdüler

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, evine balkondan girmeye çalışırken düşen ve karnına demir korkuluk saplanan kişi hastaneye kaldırıldı.

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Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Oktay Kuş, anahtarını unuttuğu evine  balkondan geçmeye çalıştı. Kendi imkanıyla balkondan eve girmeye çalışan Kuş, dengesini kaybederek bahçe duvarındaki demir korkulukların üzerine düştü.

Karnına demir korkuluk saplanan Kuş'un, çevresinden yardım istemesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, demiri keserek Kuş'u bulunduğu yerden kurtardı. Karnında korkuluğun parçası kalan Kuş, sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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