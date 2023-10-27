Gece İran tesislerini vuran ABD'den Hamas ve İran'a yeni yaptırımlar! İsrail-Hamas savaşında son durum

İSRAİL'in Gazze'de giriştiği katliamda 2 bin 900'dan fazlası çocuk 7 binden fazla kişi hayatını kaybederken, en az 940'ı çocuk olmak üzere bin 650 kişi de enkaz altında. İsrail 'bu daha başlangıç' deyip kara harekatına hazırlanırken ABD, bölgede tansiyonu yükseltecek adımı attı. ABD uçakları, Suriye'deki İran tesislerini vurdu. ABD son dakika bilgisine göre de Hamas ve İran'a yeni yaptırımlar getirdi, İşte savaşın 21. gününde yaşananlar...

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İsrail ablukasındaki Gazze hala yoğun bir bombardıman altında. İsrail bombardımanı yeni günde de devam ederken, saldırılarda 2 bin 900'dan fazlası çocuk 7 binden fazla kişi hayatını kaybetti, en az 940'ı çocuk olmak üzere bin 650 kişi de enkaz altında. İsrail-Hamas çatışması bölgeye yayılır mı korkusu yaşanırken, ABD benzine ateş düktü. ABD ordusu Suriye’nin doğusunda İran Devrim Muhafızları tarafından kullanılan ait tesislere hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

15:50 ABD'den İran ve Hamas'a yeni yaptırım kararı

ABD, terör örgütü olarak tanımladığı Hamas'ın mali kaynaklarını kesmek için yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu. Yaptırım listesinde İranlı isimler de yer alıyor.

14:55 Gazze'de ölenlerin sayısı 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

14.46 Gazze'den Tel Aviv'e roket saldırısı: 3 kişi yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'de sirenlerin çaldığı belirtildi. Atılan roketlerden biri Tel Aviv'de bir binaya isabet etti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan yazı açıklamada ise saldırıda biri orta derecede ikisi hafif olmak üzere 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

14:40 Gazze'de öldürülen çocukların sayısı 3 bin 38'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 38 çocuk öldürüldü.

13:54 İsrail, Mescid-i Aksa'da Cuma namazını engelledi

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinli gençlere yönelik kısıtlamaları bu hafta da devam etti. Aksa'ya alınmayan Filistinli gençlerin bir çoğu, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'nde namazlarını kıldı. İsrail polisi bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

12:33 BM İnsan Hakları Komiserliği'nden İsrail'e flaş çağrı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı 'toplu cezalandırmaya' derhal son vermeli. Toplu cezalandırma bir savaş suçudur.

10:24 İsrail saldırılarında Batı Şeria'da 110 Fiilstinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 110 Filistinlinin öldüğünü, 1900 kişinin de yaralandığını duyurdu.

09:30 29 BİN KONUT TAMAMEN YIKILDI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, 29 bin konutun tamamen yıkıldığı, en az 2 bin kişinin enkaz altında olduğu yönünde ihbar alındığı belirtildi.

08:35 İSRAİL GAZZE'YE KARADAN GİRİP ÇIKTI

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne kara güçlerince yeni bir "nokta operasyonu" düzenlendiğini bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kara güçlerinin Gazze’nin orta bölgesine düzenlediği nokta operasyonuna savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) da destek verdiği ifade edildi. Operasyon sırasında, hava araçları ve topçu birliklerinin Şücaiyye bölgesi başta olmak üzere Gazze’nin genelinde Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu öne sürülen bölgeleri vurduğu aktarıldı. İsrail ordusu dün de Gazze’nin kuzeyine tanklarla nokta operasyonu düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Filistinli hamile annenin karnındaki bebek, Nasır Hastanesi'ndeki doktorlar tarafından kurtarıldı.

07:30 ABD'DEN İRAN TESİSLERİNi HAVADAN VURDU

ABD ordusu Suriye'nin doğusunda, İran Devrim Muhafızları ve İran destekli gruplar tarafından kullanılan tesisleri vurdu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırıların Irak ve Suriye'deki ABD personeline karşı devam eden ve çoğunlukla başarısız olan saldırılarına yanıt olduğunu açıkladı. Pentagon ise saldırıların devam etmesi halinde ek önlemler alacağını duyurdu. AFP haber ajansına konuşan üst düzey bir askeri yetkili hassas saldırıların Boukamal yakınlarında iki F-16 savaş uçağı tarafından gerçekleştirildiğini, vurulan tesislerin silah ve mühimmat depoları olduğunu söyledi.

06:40 İSRAİL BİR GAZETECİYİ DAHA KATLETTİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinde Filistinli gazeteci Yasir Ebu Namus ailesinin evini de hedef aldı. Saldırıda, gazeteci Ebu Namus ve annesi yaşamını yitirdi.

06:30 İSRAİL GECE BOYU KATLİAMLARINA DEVAM ETTİ

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde, savaş uçaklarıyla sivillerin evlerini hedef aldığı saldırıda en az 15 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş gemileri ile savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.