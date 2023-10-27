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Hamas, "Sivilleri uyurken öldürmeyi nasıl meşrulaştıracaksınız?"

Hamas, "Sivilleri uyurken öldürmeyi nasıl meşrulaştıracaksınız?"

Uluslararası bir televizyona röportaj veren Hamas Sözcüsü Gazi Hamad, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi. Hamad, sunucunun ısrarla Filistin'de öldürülen sivilleri anmaması ve "İsrailli sivilleri uyurken öldürmeyi nasıl meşrulaştıracaksınız?" sorusu üzerine röportaja son verdi.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Hamas Sözcüsü Gazi Hamad, Beyrut'ta BBC'ye bir röportaj verdi. Hamad, sunucunun 21 günlük süreçte hayatını kaybeden İsraillileri hatırlatarak "Sivilleri uyurken öldürmeyi nasıl meşrulaştıracaksınız?" sorusunu yöneltmesine tepki göstererek yayını bitirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail son olarak da sivillerin sığındığı bir hastaneyi vurmuş ve yüzlerce insanı katletmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 7 binden fazla kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. 

Dünyanın gözü bölgedeki gelişmelere çevrilmişken Hamas Sözcüsü Gazi Hamad, BBC'den Hugo Bachega ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir röportaj gerçekleştirdi. Hamad, sunucunun "Sivilleri uyurken öldürmeyi nasıl meşrulaştıracaksınız?" sorusuna tepki gösterdi. Grubunun kasıtlı olarak sivilleri hedef almadığını belirten Hamad, sunucunun ısrarı sonrası "Herhangi bir sivilin öldürülmesi için talimat verilmedi. Böyle bir niyetimiz yoktu. Röportajı bitirmek istiyorum" dedi.

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