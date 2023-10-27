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5. Bosna Sancak Kültür Günleri 2 Kasım'da başlayacak

5. Bosna Sancak Kültür Günleri 2 Kasım'da başlayacak

5. Bosna Sancak Kültür Günleri, 2-19 Kasım'da, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Pera Müzesi ve Metrohan'daki etkinliklerle İstanbullularla buluşacak.

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Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı ve Türkiye Bosna Sancak Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinliğin sanat yönetmenliğini Azra Tüzünoğlu üstlendi.

Konser, sergi, konuşma ve film gösterimi gibi etkinliklerin yapılacağı etkinlik kapsamında, 2 Kasım'da Metrohan'da "Sjecas li se Sarajeva-Saraybosna'yı Hatırlıyor musun?" sergisi açılacak.

Clarissa Thieme & Hamdija Kresevljakovic Arşivi ve Nihad Kresevljakovic iş birliğiyle düzenlenen sergi, Saraybosna kuşatma altındayken Kresevljakovic kardeşler ve Nedim Alikadic öncülüğünde bir grup Saraybosnalının 1992-1995'te el kameralarıyla çektiği amatör videolardan oluşuyor.

Daha önce Berlinale, NBK, Haus der Kulturen der Welt ve Savvy Contemporary gibi kurumlarda gösterilen çalışmalar, ilk kez bu sergi kapsamında İstanbullu izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla açılacak sergi, 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

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