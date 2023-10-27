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İstanbul Başakşehir’de doğalgaz patlaması: 1 kişi dumandan etkilendi!

İstanbul Başakşehir’de doğalgaz patlaması: 1 kişi dumandan etkilendi!

İSTANBUL Başakşehir’de, hurda eritme ve geri dönüşüm üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından yangına müdahale etmek isteyen iş yeri sahibi dumandan etkilendi.

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Olay, Başakşehir İSDÖK Sanayi sitesi 6. Bloktaki hurda eritme ve geri dönüşüm işi üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dışardan iş yerine bağlanan doğalgaz borusunun kırılması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan alevler iş yerini sararken çalışanlar ise kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İş yeri sahibi ise yangın tüpleriyle müdahale ederken dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti. Müdahale sırasında etkilenen iş yeri sahibi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre sonra yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlama nedeniyle iş yerinde hasar oluşurken, yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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