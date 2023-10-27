BIST 7.706
DOLAR 28,19
EURO 29,79
ALTIN 1.815,46
HABER /  DÜNYA

Ebu Hamid: Ateşkese kadar rehineleri serbest bırakmayacağız

Ebu Hamid: Ateşkese kadar rehineleri serbest bırakmayacağız

Rusya'nın başkenti Moskova'da İranlı ve Rus yetkililerle bir araya gelen Hamas yetkilisi Ebu Hamid, açıklamalarda bulundu. Ellerinde İsrailli esirlerin olduğunu belirten Ebu Hamid, "Ateşkese kadar rehineleri serbest bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Abone ol

İsrail - Filistin çatışması devam ederken Hamas yetkilisi Ebu Hamid, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ziyaret gerçekleştirdi. Hamid, "Ateşkese kadar rehineleri serbest bırakmayacağız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından Rus haber ajanslarına yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un da yer aldığı heyetin Moskova'yı ziyaret ettiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan bir başka açıklamada da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri'nin de temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya geldiği belirtildi.

Görüşmede rehin alınan Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşlarının tahliyesi ele alınırken Hamas temsilcisi Ebu Hamid, Rus Kommersant gazetesine açıklamalarda bulundu. Rehinelerin serbest bırakılmasının zaman alacağını belirten Ebu Hamid, "7 Ekim'de İsrail'den Gazze'ye götürülen rehinelerin tespit edilmesi için zaman lazım" dedi.

Rehinelerin bulunmak için sakin bir ortam gerektirdiğini sözlerine ekleyen Ebu Hamid, "İsrail saldırılarında yaklaşık 50 rehine öldü" ifadesini kullandı. Ebu Hamid, Moskova'daki temaslarda Rus tarafına 7 Ekim'de, Filistin'den İsrail'e yapılan saldırıların gerekçelerini anlattıklarını da belirtirken, "Rusya, Filistin halkı için dost bir ülkedir ve Filistin halkının tüm temsilcileriyle ilişkilerini sürdürüyor. Kendileriyle çeşitli konularda her zaman istişare etmeye hazırız" açıklamasını yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gece İran tesislerini vuran ABD'den Hamas ve İran'a yeni yaptırımlar! İsrail-Hamas savaşında son durum
Gece İran tesislerini vuran ABD'den Hamas ve İran'a yeni yaptırımlar! İsrail-Hamas savaşında son durum
Hamas, "Sivilleri uyurken öldürmeyi nasıl meşrulaştıracaksınız?"
Hamas, "Sivilleri uyurken öldürmeyi nasıl meşrulaştıracaksınız?"
İstanbul Başakşehir’de doğalgaz patlaması: 1 kişi dumandan etkilendi!
İstanbul Başakşehir’de doğalgaz patlaması: 1 kişi dumandan etkilendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
5. Bosna Sancak Kültür Günleri 2 Kasım'da başlayacak
5. Bosna Sancak Kültür Günleri 2 Kasım'da başlayacak
Otomobilden çıkan yatırımcının yeni adresi belli oldu
Otomobilden çıkan yatırımcının yeni adresi belli oldu
Fuat Oktay, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ile görüştü
Fuat Oktay, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ile görüştü
Balkondan eve girmeye çalıştı sonu feci oldu! Karnına saplandı kesip götürdüler
Balkondan eve girmeye çalıştı sonu feci oldu! Karnına saplandı kesip götürdüler
Cumhuriyet'in 100. yılında şehit ve gaziler için hatim programı
Cumhuriyet'in 100. yılında şehit ve gaziler için hatim programı
Paşinyan'ın "Barış Kavşağı" projesi: Türkiye ve Azerbaycan'a zeytin dalı
Paşinyan'ın "Barış Kavşağı" projesi: Türkiye ve Azerbaycan'a zeytin dalı
Almanya Ekonomi Bakanı: Dünyayı dekarbonize etme zamanı geldi
Almanya Ekonomi Bakanı: Dünyayı dekarbonize etme zamanı geldi
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hamas heyeti ile görüştü!
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hamas heyeti ile görüştü!