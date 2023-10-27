Rusya'nın başkenti Moskova'da İranlı ve Rus yetkililerle bir araya gelen Hamas yetkilisi Ebu Hamid, açıklamalarda bulundu. Ellerinde İsrailli esirlerin olduğunu belirten Ebu Hamid, "Ateşkese kadar rehineleri serbest bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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İsrail - Filistin çatışması devam ederken Hamas yetkilisi Ebu Hamid, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ziyaret gerçekleştirdi. Hamid, "Ateşkese kadar rehineleri serbest bırakmayacağız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından Rus haber ajanslarına yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk'un da yer aldığı heyetin Moskova'yı ziyaret ettiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan bir başka açıklamada da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri'nin de temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya geldiği belirtildi.

Görüşmede rehin alınan Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) vatandaşlarının tahliyesi ele alınırken Hamas temsilcisi Ebu Hamid, Rus Kommersant gazetesine açıklamalarda bulundu. Rehinelerin serbest bırakılmasının zaman alacağını belirten Ebu Hamid, "7 Ekim'de İsrail'den Gazze'ye götürülen rehinelerin tespit edilmesi için zaman lazım" dedi.

Rehinelerin bulunmak için sakin bir ortam gerektirdiğini sözlerine ekleyen Ebu Hamid, "İsrail saldırılarında yaklaşık 50 rehine öldü" ifadesini kullandı. Ebu Hamid, Moskova'daki temaslarda Rus tarafına 7 Ekim'de, Filistin'den İsrail'e yapılan saldırıların gerekçelerini anlattıklarını da belirtirken, "Rusya, Filistin halkı için dost bir ülkedir ve Filistin halkının tüm temsilcileriyle ilişkilerini sürdürüyor. Kendileriyle çeşitli konularda her zaman istişare etmeye hazırız" açıklamasını yaptı.