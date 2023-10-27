MHP'li Semih Yalçın'dan MHP'yi hedef alan bildiriye sert tepki: Birkaç kifayetsiz muhteris

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyada "Yüce Türk Milletine Sesleniyoruz" başlığıyla yayınlanan bildiriye ilişkin, "Her Türk milliyetçisinin ortaya koyması beklenen tutum, canı sıkılınca bir bildiri yayımlamak değil, kutlu davayı yıllardır sırtlayan MHP'ye omuz vermektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Yalçın, yazılı açıklamasında, kendini Türlük davasının sözcüleri gibi göstermeye çalışan bir grubun, sosyal medya üzerinden bildiri yayımlayarak isim ve kurum zikretmeden dolaylı olarak MHP'yi hedef aldığını bildirdi.

"Bildiri aslında MHP ile hesaplarını görmek, kuyruk acılarını dindirmek ve yeniden görünür olmak isteyen birkaç kifayetsiz muhterisin çıkardığı cılız sesi yansıtmaktadır." açıklamasını yapan Yalçın, "İdrak ve feraset yoksunu bir iki maceraperestin yetersiz kaleminden çıktığı anlaşılan bildiride, ortaokul öğrencilerini bile kıkırdatacak insicamsız, intizamsız, özensiz ve saçmalıklarla dolu cümleler hoyratça, acemice sıralanmıştır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, bildirinin Türkiye'nin içeride ve dışarıda karşı karşıya bulunduğu güncel tehditlere karşı bir Türk milliyetçisinin bakışını aksettirmek yerine, sol ideolojinin bakışını yansıttığını kaydetti.

"Milliyetçi camiada tefrika kıvılcımı çıkarma gayreti, ağır vebaldir"

Türkiye'nin gerek içeride, gerekse bölgesinde ve dünyada karşı karşıya bulunduğu tehditlerin bildiride tahlil edilmediğini ifade eden Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bilinmelidir ki kişisel çıkar hesaplarını tatmin ve psikolojik inkisarlarını tamir için milliyetçi camiada tefrika kıvılcımı çıkarma gayreti, ağır vebaldir. Bildiride sözü edilen etnik, dini-mezhebi ayrımcılığın da iddia edildiği gibi ülkeyi yönetenlerce sergilenmediğini, aksine meşru iktidarı değiştirmek için Türkiye’nin sosyolojik hassasiyetlerini kaşımayı, toplumsal barışı ortadan kaldırmayı göz alan ayrılıkçı çevreler tarafından istismar edildiğini artık bilmeyen kalmamıştır."

Cumhuriyetin 100. yılında "milletin birlik ve egemenliğine kasteden Anayasa hazırlıkları yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Yalıçın, "Anayasa'da yer alan Türklük vurgusunu değiştirmeye ve Cumhuriyet’e ruh veren milli egemenlik esasını ortadan kaldırmaya dönük girişimlerin MHP'ye rağmen hayata geçirilmesi muhaldir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, MHP'nin kurulduğu günden bu yana ülkenin bekasının garantisi, birlik ve bütünlüğün teminatı olma misyonunu şehitler vererek büyük bir fedakarlık ve gayretle yerine getirdiğini vurguladı.

"Devletimiz, atılması gereken adımları atma gayretinde"

Yalçın, Cumhuriyetin 100. yılının idrak edildiği dönemde, kendini Türk milliyetçisi addeden bu grubunun, toplumda karamsarlık ve ümitsizlik havası yaymaya çalışmasının, sorumsuzluk ve ciddiyetsizlik olduğunu bildirdi.

Türk milliyetçilerine yakışan tavrın milletimize azim, şevk ve heyecan aşılamak olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşına girmek üzeredir. Ancak devletimize ve kurucu unsur olan Türklüğe yönelik tehdit ve tehlikeler de her zamankinden daha büyüktür. Bununla birlikte Türkiye Devleti, kuruluşundan bu yana en güçlü, en caydırıcı dönemini yaşamaktadır. Atatürk'ün 'Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye' hedefi doğrultusunda devletimiz, atılması gereken bütün adımları büyük bir cesaretle atma gayretindedir."

Emperyalist ülkelerin, 1. Dünya Savaşı sonunda tamamlayamadığı planları tekrar hayata geçirmek için, dünyayı büyük bir kaosa sürüklemeye, topyekun savaş ateşine atmaya çabaladığını ifade ede Yalçın, Irak, Suriye, Libya, Filistin ve Ukrayna'da yaşananların, aynı planın parçası olduğunu dile getirdi.

Yalçın, Akdeniz ve Ege'de, Türkiye'nin düşmanlarının ve NATO'daki sözde müttefiklerinin sahnelediği askeri hareketliliğin de aynı sinsi planın devamı olduğunu vurguladı.

"Türklük davasına ihanetin kulesini dikmişlerdir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kıyamete kadar yaşamasının yolunun, milli şuuru diri tutmak kadar, milli iradeye saygı göstermekten de geçtiğini ifade eden Yalçın, "Kendinden ve kendi ikballerinden emin olmayıp küçük çıkar kaygıları taşıyarak bizden ayrışanlar, yanlış yoldadır." değerlendirmesinde bulundu.

Semih Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her Türk milliyetçisinin ortaya koyması beklenen tutum, canı sıkılınca bir bildiri yayımlamak değil, kutlu davayı yıllardır sırtlayan MHP'ye omuz vermektir. Milleti yok yere safsatalarla meşgul etmek cahilliktir, basiretsizliktir, nadanlıktır. İmzacıların, Cumhuriyet'in 100. yılının layığı veçhile kutlanmadığına dair sızlanmaları da yersizdir. Devletimiz, bu hususta elinden geleni yapmaktadır. Bildiride imzası bulunanlar, tam da bahsettikleri gibi, Türklük davasına ihanetin kulesini dikmişlerdir. Bu üç-beş imzacının, ne MHP tabanında ne milliyetçi-muhafazakar çevrelerde ne de geniş anlamda millet nezdinde bir karşılıkları vardır. Bu gibilerin kendilerine hayrı olmadığı gibi, Türklük davasına da müspet katkıları yoktur."