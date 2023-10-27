Gazze'de korkulan oldu salgın hastalıklar patladı

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. Gazze'de temel yaşam ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeniyle salgın hastalıklar baş gösterdi. 23 binden fazla cilt hastalığı ve su çiçeği gittikçe yayılıyor.

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü kanlı bombardıman binlerce Filistinliyi hayattan koparırken binlercesinin de yaralanmasına yol açtı.

Bunun yanında yerleşim yerleri ve sağlık kurumlarının yerle bir olması yeni ve çok ciddi bir sorunu beraberinde getirdi: Salgın hastalıklar!

Filistin Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşlarında çoğu çocuk çok sayıda kişide salgın hastalık tespit edildiğini aktardı.

Gazze'yi sarsabilecek salgın hastalık dalgası konusunda uyarıda bulunan Bakanlık, saldırılar nedeniyle yaşanan sağlıksız ortam nedeniyle salgın için "kontrol altına alınamaz" notunu düştü.

3 bin farklı cilt hastalığı yayılıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 50 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin, Şifa Hastanesi'nde, on binlercesinin bölgedeki farklı hastanelerde, binlercesinin de okullarda barınmaya çalıştğını söyledi. Bu durumun, bölge sakinleri için ortamı güvensiz hale getirdiğini belirterek, "Bu da salgın hastalıkların ve cilt hastalıklarının yayılmasına yol açıyor" ifadesini kullandı.

Kudra, Gazze'de 3 binden fazla cilt hastalığı ve bulaşıcı hastalığın yanı sıra yerinden edilmişler arasında hızla yayılan onlarca suçiçeği vakasını tespit ettiklerini aktardı. Su ve kişisel hijyen olanağının bulunmayışı nedeniyle hastanelerdeki yaralıların daha fazla enfeksiyon kaptığını ifade eden el-Kudra "Gazze'de ilerleyen zamanda ciddi sonuçlar doğuracak büyük bir insani, sıhhi ve çevre felaketiyle karşı karşıya olunduğu" uyarısında bulundu.

Sağlık sistemi tamamen çöktü

Kudra, ayrıca Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gelen yardım malzemelerinin sağlık veya insani gereksinimleri asgari düzeyde bile karşılamadığını belirtti. Filistinli yetkili, "Tıbbi malzeme ve ilaç da dahil olmak üzere tıbbi imkanların ve yakıt yetersizliğinin bir sonucu olarak sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü duyurduk. Hastanenin çeşitli bölümlerinde yığılmış durumdaki çok sayıda yaralı ve hastaya sağlık hizmeti verilemiyor" dedi.