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Galatasaray'dan 'Süper Kupa' çağrısı! "Cumhurbaşkanımız bu konuya el atsın"

Galatasaray'dan 'Süper Kupa' çağrısı! "Cumhurbaşkanımız bu konuya el atsın"

Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, Süper Kupa finalinin bu yıl Suudi Arabistan'da oynanacak olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Öztürk, Süper Kupa maçının Cumhuriyet'in 100. yılı olduğu için Türkiye'de oynanması gerektiğini söyledi.

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Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, maç için Rize'ye hareket etti. Sarı-kırmızılı kulübün 2'nci başkanı Metin Öztürk, yolculuk öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Öztürk, "Süper Kupa'nın bu yıl Türkiye dışında oynanmasını bir taraftar olarak istemiyorum. Federasyon bu yapyanlıştan hemen dönsün. Ankara'da, Erzurum'da, Samsun'da, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin stadyumunda mı oynarız, her yere varız" dedi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında maçın Türkiye'de oynanması gerektiği isteğini yineleyen Öztürk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Biz her gün büyük takımlarla maç oynuyoruz. Biz zaten büyük takımız. Bizim için günü önemli değil. Arka arkaya gelmesi önemli değil. 24 saat geçer biz alemin kralıyla oynarız. Biz cumhuriyetin 100'üncü yılında, cumhuriyetin yüzü Galatasaray'ın Türkiye'de oynamasını istiyoruz. Atatürk Olimpiyat Stadyumu var. İki takım da İstanbul takımı. Taraftarı yoğun olarak burada. Cumhurbaşkanımız gelir, protokolde izler, bize o kupayı verir biz de o kupayı onurla kaldırırız. Zaten bu kupanın eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası. Tabii ki federasyon özerk, cumhurbaşkanımızın konusu değil ama bir taraftar olarak cumhurbaşkanımızın bu konuya el atmasını istiyorum."

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