Kars'ta ehliyet sınavında kopya çeken 3 şüpheli yakalandı!

Kars'ta ehliyet sınavında kopya çeken 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında, 3 kamera, 4 kulaklık, 3 ses aktarım cihazı ve 3 modem ele geçirildi.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulda, ehliyet sınavında kopya çekileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, söz konusu okulda sınava giren Z.K. (36), Ş.D. (58) ve M.K'yi (30) suçüstü yakaladı.
Üst aramasında, 3 kamera, 4 kulaklık, 3 ses aktarım cihazı ve 3 modem ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.