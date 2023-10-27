Katlettiği karısının bir gün önce doğum gününü kutlamış

Adana'da emekli astsubay Yaşar Ergül, dün çocuklarının gözü önünde tartıştığı karısını öldürdü. Şahıs gözaltına alınırken, bir gün önce karısının doğum gününü kutlayan Ergül'ün, pastaya "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" şeklinde yazı yazdırdığı ortaya çıktı.

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Adana'da emekli astsubayın, karısını öldürmeden bir gün önce eşinin doğum gününü ailecek kutladığı ve pastanın üzerine, "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazısını yazdırdığı ortaya çıktı.

26 Ekim Perşembe günü Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde iddiaya göre emekli astsubay Yaşar Ergül'ün (53), karısı Seda Ergül'e (35) "Aracı alıp şehir dışına gideceğim" demesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Seda Ergül'ün eşine "Arabasız git" demesi üzerine tartışma büyüdü. Yaşar Ergül, 4 çocuğunun gözü önünde eşi Seda Ergül'ü tabancayla vurdu. Adana'da öldürdüğü karısının bir gün önce doğum gününü kutlayan astsubay pastanın üzerine duygusal bir de not yazdırmış.

Göğsünden ve kolundan yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Komşuları, silah sesleri duyması üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Seda Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Yaşar Ergül ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. 25 Ekim günü doğum günü olan Seda Ergül'ün, kendisini öldüren eşi Yaşar Ergül tarafından o gün cinayetin işlendiği apartmanın bahçesinde doğum gününün kutlandığı öğrenildi. Yaşar Ergül, eşine yaptırdığı pastada, "Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum" yazısını yazdırdı.