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Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

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Sarı-kırmızılı takımda Fransız futbolcu Tanguy Ndombele, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu.

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