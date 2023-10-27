MasterChef'te Cemre tehditler savurdu, can güvenliğim yok deyip isyan etti

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Tahsin ile tartışan Cemre "Canlarını çok pis yakacağım, dışarıda bela olacağım" diyerek tehditler savurdu. Can güvenliğinden şüphe eden Tahsin ise "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Cemre'dir" ifadelerini kullandı.

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Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Tahsin ve Cemre arasında gerginlik çıktı.

Cemre, yarışma esnasında tehditler savurunca Tahsin de başına gelebilecek her şeyden rakibinin sorumlu olduğunu söyledi. Cemre'nin açıklamalarında lafları sürekli çevirdiğinden bahseden Tahsin "Tavuk çevirme bu kadar dönmüyor" dedi. Tahsin'in sözlerinden sonra deliye dönen Cemre ise "Canım başka bir şeye sıkkın ben de canını sıkacağım. Dışarıda çok pis sıkacağım. Öyle böyle değil.

Benden var ya ne çekecekler... Ben sessiz mi gördüler, ne yaptılar bilmiyorum ama canlarını çok pis sıkacağım. En son ben giderim birileri de kına yakar. Dışarıda çok pis bela olacağım birilerine" diyerek tehditler savurdu. Söylediğinin bir hakaret olmadığını belirten Tahsin ise "Ben hakaret olduğunu düşünmemiştim öyleyse özür dilerim. Dışarıda istediği kadar bela olabilir başıma" diyerek kendisini savundu. Konuyla ilgili tüm yasal haklarını kullanacağını söyleyen Cemre ise "Dönek demek değil mi bu? Söyledikten sonra özür dilemenin bir anlamı yok. Bu dediğin hakaret. Senin bulunduğun yerde bulunmak istemiyorum. Hakaretse bunu dışarıya taşırım Bütün hukuki süreçlerimi kullanırım her şeyi de yaparım. Sıkıntı olmaz bana" şeklinde konuştu.