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Çok sayıda kadını istismar etti Papa talimatı verdi olay rahibin dosyası açılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çok sayıda kadını istismar etti Papa talimatı verdi olay rahibin dosyası açılıyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan'ın ilgili birimine, kadınları taciz etmekle suçlanan Cizvit rahip Marko Rupnik'in dosyasının yeniden incelenmesi talimatını verdi.

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Hakkında "20'den fazla kadına taciz" iddiası bulunan Sloven rahip Rupnik'in soruşturulabilmesine yönelik, Papa'dan bir adım geldi.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, Papa Franciscus'un, Cizvit rahibi Rupnik hakkındaki iddialar ve şikayetler sebebiyle Vatikan'ın İman Doktrini Bakanlığına, dosyanın yeniden incelenmesi ve yargı sürecinin gerçekleşmesine imkan vermek için zaman aşımı hükmünü kaldırma talimatı verdiği bildirildi.

Açıklamada, Papa'nın, Katolik Kilisesi'nde iç meselelerinin ele alındığı ekim ayı boyunca devam eden "Rahipler Meclisi (Sinod)" toplantılarından öğrenilmesi gerekenin; acı çekenleri, Kilise'den dışlanmış hissedenleri dikkatle ve şefkatle dinlemek olduğuna işaret ettiği kaydedildi.

Papa Franciscus'un bu kararı vermesinde eylülde Vatikan nezdindeki İstismarı Önleme Komisyonu'nun, Rahip Rupnik hakkındaki davanın idaresindeki ciddi sıkıntıları Papa'ya raporlamasının ve burada mağdurlara ulaşılamamasının ciddi bir eksiklik olduğunu bildirmesinin rol oynadığı belirtildi.

Cizvit tarikatı, Rupnik'i bünyesinden ihraç etmişti

68 yaşındaki Sloven Cizvit rahibi ve aynı zamanda tanınmış mozaik sanatçısı Rupnik'in, "1990'lı yıllarda ülkesinin başkenti Ljubljana'da dini topluluklardaki rahibe ve diğer kadınlara cinsel ve psikolojik istismarda bulunduğu" iddiaları, zaman zaman Vatikan'ın gündemine geliyordu.

Cizvit tarikatı da pek çok kadından gelen bu istismar suçlamaları sebebiyle Rupnik'i haziranda bünyesinden ihraç etmişti.

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