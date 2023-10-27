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Gazze'de İsrail saldırısında ölen annenin karnından çıkarıldı ölen annenin eşine son sözleri ortaya çıktı

Gazze'de İsrail saldırısında ölen annenin karnından çıkarıldı ölen annenin eşine son sözleri ortaya çıktı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi doktorları, İsrail bombardımanında ölen annenin karnındaki bebeği kurtardı.

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Baba 34 yaşındaki Eymen Ebu Şamalah, iki çocuğunun doğum gününü kutlamak için saldırılara rağmen o gün hazırlıklar yapmıştı. Biri 3, biri diğeri 9 yaşındaki çocukları şans eseri aynı gün doğmuştu.

28 yaşındaki genç anne 3'üncü evlatlarına hamileydi. Bu mutlu gün 3 roket saldırısıyla kabusa dönüştü. O gün baba Şamalah tüm ailesini kaybetti, biri hariç.

Genç anne bombardımanda 3'üncü kattan düştü. Eşi düşünce baba Şamalah, çocuğunun da öldüğünü düşündü. Ancak ölmeden önce eşi ona "Mekke'yi kurtar" dedi.

O zaman baba kararını verdi, sağlık ekiplerine çocuğunu ölen annenin karnından çıkarmalarını istedi. Mucize bebek Mekke, hayata tutundu. Ancak Mekke hayatta kalsa da bir engeli olabilir. (CNN Türk)

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