BM: Gazze'de güvenli hiçbir yer yok

İsrail'in sistematik saldırıları altında olan Gazze'deki durum hakkında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, kentte hiçbir yerin güvenli olmadığını söyledi. Sözcü İsrail'in toplu cezalandırma yaptığını bunun bir savaş suçu olduğunu belirtti. Gazze'de mahsur kalan 2,2 milyon kişinin insani felaketle karşı karşıya olduğunu kaydeden Shamdasani, bu durumun uluslararası insancıl hukukla bağdaştırılmayacağını ifade etti.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 21. günde de devam ederken yedi bini aşkın Filistinli yaşamını yitirdi. Bugüne dek bombaların hedefinde olan 3 bin 38 çocuk ise İsrail saldırılarında öldürüldü. İnsani durumun da giderek kötüye gittiği kente ilişkin konuşan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında devam eden İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"Gazze'de hiçbir yer güvenli değil" diyen Shamdasani, İsrail'in yoğun nüfuslu bölgelerde düzenlediği saldırıların sivil altyapıda büyük hasara ve sivil can kayıplarına yol açtığını belirterek, bu durumun uluslararası insancıl hukukla bağdaştırılmayacağını ifade etti.

2 MİLYONU AŞKIN KİŞİ İNSANİ FELAKETLE KARŞI KARŞIYA

İsrail'in Gazze'ye yönelik "toplu cezalandırmasının" su, yiyecek, yakıt ve elektrik kesintileriyle gerçekleştiğini kaydeden Shamdasani, yakıt kıtlığının hastanelerin ve fırınların kapanmasına neden olduğunu söyledi.



Gazze'de mahsur kalan 2,2 milyon kişinin "insani felaket"le karşı karşıya olduğunu kaydeden Shamdasani, "İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı toplu cezalandırmaya derhal son vermeli. Toplu cezalandırma bir savaş suçudur." dedi.

Shamdasani, Filistinlilere karşı "insanlık dışı" dil kullanılmasının da sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

1,4 MİLYON FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

Basın toplantısına çevrim içi katılan Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Richard Peeperkorn ise İsrail'in saldırıları nedeniyle 1,4 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini kaydetti.