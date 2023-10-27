Çanakkale'de de onlarca kız öğrenci yürüyüş gerçekleştirirken Emniyet Müdürü Selim Arıcı, polislere müdahalede bulunmamaları yönünde talimat verdi. Arıcı daha sonra öğrencileri çevik kuvvet otobüsleri ile yurtlarına gönderdi.

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Aydın'da dün, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansör düştü, olayda üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetti. Acı olayın ardından ülke genelinde yurtlarda kalan öğrenciler protestolara başladı.

Çanakkale Emniyet Müdürü Selim Arıcı'nın talimatıyla polis müdahalesi olmadan sloganlarını attı. Görüntülerde Arıcı'nın talimatıyla eylem yapan öğrencilerin polis otobüsleriyle yurtlarına geri götürüldüğü görülüyor. Emniyet müdürü, öğrencilerin eylem yapabilmesi için yolları açtırdı.

Dün Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda yaşanan kaza sonrasında Zeren Ertaş isimli bir öğrenci asansörde hayatını kaybetti. Kahreden ölüm tüm Türkiye'yi yıkarken, KYK yurtlarındaki öğrenciler ise dün gece farklı kentlerde eylem yaptı. Çanakkale'de de çeşitli yurtlarda kalan öğrenciler birleşerek "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganı atarak şehir merkezine yürüdü.