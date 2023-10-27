BIST 7.706
DOLAR 28,19
EURO 29,79
ALTIN 1.815,46
HABER /  GÜNCEL

Emniyet müdürü, öğrencilerin eylem yapabilmesi için yolları açtırdı

Emniyet müdürü, öğrencilerin eylem yapabilmesi için yolları açtırdı

Çanakkale'de de onlarca kız öğrenci yürüyüş gerçekleştirirken Emniyet Müdürü Selim Arıcı, polislere müdahalede bulunmamaları yönünde talimat verdi. Arıcı daha sonra öğrencileri çevik kuvvet otobüsleri ile yurtlarına gönderdi.

Abone ol

Aydın'da dün, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansör düştü, olayda üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetti. Acı olayın ardından ülke genelinde yurtlarda kalan öğrenciler protestolara başladı. 

Çanakkale Emniyet Müdürü Selim Arıcı'nın talimatıyla polis müdahalesi olmadan sloganlarını attı. Görüntülerde Arıcı'nın talimatıyla eylem yapan öğrencilerin polis otobüsleriyle yurtlarına geri götürüldüğü görülüyor. Emniyet müdürü, öğrencilerin eylem yapabilmesi için yolları açtırdı.

Dün Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda yaşanan kaza sonrasında Zeren Ertaş isimli bir öğrenci asansörde hayatını kaybetti. Kahreden ölüm tüm Türkiye'yi yıkarken, KYK yurtlarındaki öğrenciler ise dün gece farklı kentlerde eylem yaptı. Çanakkale'de de çeşitli yurtlarda kalan öğrenciler birleşerek "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganı atarak şehir merkezine yürüdü.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa İstanbul’da gong Vera Konsept GYO için çaldı
Borsa İstanbul’da gong Vera Konsept GYO için çaldı
Yayınlanmadan olay oldu! Kızılcık Şerbeti'nden 100. yıla özel sahne!
Yayınlanmadan olay oldu! Kızılcık Şerbeti'nden 100. yıla özel sahne!
2023-TR-YÖS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2023-TR-YÖS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Sokak köpekleri işe giden genç mühendisi bacağından ısırdı
Sokak köpekleri işe giden genç mühendisi bacağından ısırdı
Aksaray'da çalıntı oto operasyonu: 15 araç, 20 şüpheli yakalandı!
Aksaray'da çalıntı oto operasyonu: 15 araç, 20 şüpheli yakalandı!
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Togg'u değerlendirdi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Togg'u değerlendirdi
BM: Gazze'de güvenli hiçbir yer yok
BM: Gazze'de güvenli hiçbir yer yok
MasterChef'te Cemre tehditler savurdu, can güvenliğim yok deyip isyan etti
MasterChef'te Cemre tehditler savurdu, can güvenliğim yok deyip isyan etti
İsrail'in planı işliyor, ölü sayısı katlandıkça katlanıyor
İsrail'in planı işliyor, ölü sayısı katlandıkça katlanıyor
Polisin nasihati ile gündem olan gencin motosikleti çalındı: "Yıllarımı çaldılar"
Polisin nasihati ile gündem olan gencin motosikleti çalındı: "Yıllarımı çaldılar"
Gazze'de İsrail saldırısında ölen annenin karnından çıkarıldı ölen annenin eşine son sözleri ortaya çıktı
Gazze'de İsrail saldırısında ölen annenin karnından çıkarıldı ölen annenin eşine son sözleri ortaya çıktı
Çok sayıda kadını istismar etti Papa talimatı verdi olay rahibin dosyası açılıyor
Çok sayıda kadını istismar etti Papa talimatı verdi olay rahibin dosyası açılıyor