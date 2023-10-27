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Yayınlanmadan olay oldu! Kızılcık Şerbeti'nden 100. yıla özel sahne!

Yayınlanmadan olay oldu! Kızılcık Şerbeti'nden 100. yıla özel sahne!

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Cuma akşamlarına damga vuran dizi bu akşam 36. bölümüyle ekrana gelecek. Yine heyecan dolu sahnelerin nefesleri keseceği dizide Cumhuriyet'in 100. yılına özel sahneler de ekrana gelecek. Kızılcık Şerbeti'nin o özel görüntüleri yayınlanmadan gündem oldu.

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Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Sibel Taşçıoğlu Kolçak Köstendil, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti her bölümüyle büyük ses getiriyor.  

Bu akşam 36. bölümüyle ekrana gelecek olan dizide Cumhuriyet'in 100. yılına özel sahneler izleyicisiyle buluşacak.

Dizinin yeni bölümündeki özel görüntüler daha yayınlanmadan sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde evlerin balkonuna ve arabaların önlerine Türk bayrakları asıldı.

Sosyal medyada Kızılcık Şerbeti'nin Cumhuriyet coşkusuna; 'Çok güzel bir bölüm olacak', 'Ya harika', 'Ne güzel sahneler' gibi yorumlar yapıldı.

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