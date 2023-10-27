BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  GÜNCEL

MSB yarın Cumhuriyet'in 100. yılına özel etkinlik programı yapacak

MSB yarın Cumhuriyet'in 100. yılına özel etkinlik programı yapacak

MSB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel yarın başkentte düzenlenecek etkinlik programını paylaştı.

Abone ol

- Mamak'tan 21 pare top atışıyla başlayacak program kapsamında Mehteran Birliği, TBMM önünde konser verecek

- TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis'e kadar 1923 askerin katılacağı geçit töreni yapılacak

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında yarın başkentte düzenlenecek etkinlikleri duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı başkent Ankara'da da coşkuyla kutlayacağız." ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre, program kapsamında saat 13.00'te Mamak'tan 21 pare top atışı yapılacak. Mehteran Birliği saat 14.00'te TBMM önünde konser verecek, saat 14.15'te Karma Bando ile Azerbaycan Askeri Bandosu konser düzenleyecek.

Solotürk uçuşu 13:00'da gerçekleşecek

TBMM önünden saat 14.35'te Ulus'taki Birinci Meclis'e kadar 1923 askerin katılacağı geçit töreni yapılacak. SOLOTÜRK de saat 13.00'te Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya Başbakanı Sanchez uzlaşılamayan AB liderler zirvesinin perde arkasını anlattı
İspanya Başbakanı Sanchez uzlaşılamayan AB liderler zirvesinin perde arkasını anlattı
MİT tırları davasında yeniden yargılanan 5 sanığa hapis cezası!
MİT tırları davasında yeniden yargılanan 5 sanığa hapis cezası!
Putin-Orban görüşmesi AB'yi tedirgin etti!
Putin-Orban görüşmesi AB'yi tedirgin etti!
Emniyet müdürü, öğrencilerin eylem yapabilmesi için yolları açtırdı
Emniyet müdürü, öğrencilerin eylem yapabilmesi için yolları açtırdı
Borsa İstanbul’da gong Vera Konsept GYO için çaldı
Borsa İstanbul’da gong Vera Konsept GYO için çaldı
Yayınlanmadan olay oldu! Kızılcık Şerbeti'nden 100. yıla özel sahne!
Yayınlanmadan olay oldu! Kızılcık Şerbeti'nden 100. yıla özel sahne!
2023-TR-YÖS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2023-TR-YÖS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Sokak köpekleri işe giden genç mühendisi bacağından ısırdı
Sokak köpekleri işe giden genç mühendisi bacağından ısırdı
Aksaray'da çalıntı oto operasyonu: 15 araç, 20 şüpheli yakalandı!
Aksaray'da çalıntı oto operasyonu: 15 araç, 20 şüpheli yakalandı!
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Togg'u değerlendirdi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Togg'u değerlendirdi
BM: Gazze'de güvenli hiçbir yer yok
BM: Gazze'de güvenli hiçbir yer yok
MasterChef'te Cemre tehditler savurdu, can güvenliğim yok deyip isyan etti
MasterChef'te Cemre tehditler savurdu, can güvenliğim yok deyip isyan etti