BIST 7.706
DOLAR 28,19
EURO 29,79
ALTIN 1.818,24
HABER /  DÜNYA

Putin-Orban görüşmesi AB'yi tedirgin etti!

Putin-Orban görüşmesi AB'yi tedirgin etti!

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen üye ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'a, "görüşmenin içeriği hakkında şeffaf olması" gerektiği mesajını verdi.

Abone ol

Brüksel'de düzenlenen iki günlük AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel basın toplantısı düzenledi.

Ursula von der Leyen, Orban'ın AB ile ters düşen Putin ile yaklaşık iki hafta önce Çin'de görüşmesinin zirve toplantısında gündeme gelip gelmediği ve AB liderlerinin görüşmeye nasıl tepki verdiğine yönelik soruyu yanıtladı.

Zirvedeki genel yaklaşımın, "bir liderin kimle görüşeceğine kendisinin karar vereceği" şeklinde olduğunu aktaran von der Leyen, "Ancak ihtiyacımız olan şey yakın koordinasyon ve eğer görüşmenin içeriği AB'yi ve AB içindeki birliği etkileyecekse şeffaflıktır." dedi.

Putin ile görüşen Orban'a AB içinde tepki var

Orban'ın Putin ile görüşmesi ve el sıkışmasına başta Baltık ülkeleri olmak üzere AB üyeleri tepkili.

Zirve sırasında gazetecilere açıklama yapan Estonya Başbakanı Kaja Kallas, AB'nin desteklediği Ukrayna ile savaşan Rusya'nın devlet başkanıyla AB üyesi bir ülkenin başbakanının görüşmesini zirvede gündeme getireceğini söylemişti.

Kallas, "savaş suçlusu" olarak nitelendirdiği Putin ile el sıkışan Orban ile de konuyu görüşeceğini belirtmişti.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da Orban'ın Putin ile görüşmesine tepki verirken, "Ukrayna'da acımasız gaddarlık sergileyen bir rejimle flört ettiğimizi görmek gerçekten çok tuhaf. Bu uluslararası topluma ve özgürlükleri için savaşan Ukrayna'ya çok yanlış mesajlar gönderiyor." demişti.

Orban ise Putin ile görüşmesini savunarak, "Barış için her şeyi yapmalıyız. Bu nedenle Ruslarla iletişim hatlarını açık tutuyoruz. Aksi halde barış şansı olmaz." demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Emniyet müdürü, öğrencilerin eylem yapabilmesi için yolları açtırdı
Emniyet müdürü, öğrencilerin eylem yapabilmesi için yolları açtırdı
Borsa İstanbul’da gong Vera Konsept GYO için çaldı
Borsa İstanbul’da gong Vera Konsept GYO için çaldı
Yayınlanmadan olay oldu! Kızılcık Şerbeti'nden 100. yıla özel sahne!
Yayınlanmadan olay oldu! Kızılcık Şerbeti'nden 100. yıla özel sahne!
2023-TR-YÖS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2023-TR-YÖS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Sokak köpekleri işe giden genç mühendisi bacağından ısırdı
Sokak köpekleri işe giden genç mühendisi bacağından ısırdı
Aksaray'da çalıntı oto operasyonu: 15 araç, 20 şüpheli yakalandı!
Aksaray'da çalıntı oto operasyonu: 15 araç, 20 şüpheli yakalandı!
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Togg'u değerlendirdi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Togg'u değerlendirdi
BM: Gazze'de güvenli hiçbir yer yok
BM: Gazze'de güvenli hiçbir yer yok
MasterChef'te Cemre tehditler savurdu, can güvenliğim yok deyip isyan etti
MasterChef'te Cemre tehditler savurdu, can güvenliğim yok deyip isyan etti
İsrail'in planı işliyor, ölü sayısı katlandıkça katlanıyor
İsrail'in planı işliyor, ölü sayısı katlandıkça katlanıyor
Polisin nasihati ile gündem olan gencin motosikleti çalındı: "Yıllarımı çaldılar"
Polisin nasihati ile gündem olan gencin motosikleti çalındı: "Yıllarımı çaldılar"
Gazze'de İsrail saldırısında ölen annenin karnından çıkarıldı ölen annenin eşine son sözleri ortaya çıktı
Gazze'de İsrail saldırısında ölen annenin karnından çıkarıldı ölen annenin eşine son sözleri ortaya çıktı