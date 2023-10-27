Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu küpün içinden çıkan herkesi şaşırttı

Yalova Müze Müdürlüğü görevlileri, özel bir şirket tarafından iş makinesiyle kazı yapılırken insan iskeletine rastlanan mezarın bulunduğu Akköy köyü Çukurçayır mevkisine geldi. Geç Roma döneminden kalma bir kadına ait olduğu değerlendirilen mezarda, Müze Müdürü Ali Sinan Özbey başkanlığındaki ekip, kurtarma kazısını titizlikle sürdürüyor.