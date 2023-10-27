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Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu küpün içinden çıkan herkesi şaşırttı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu küpün içinden çıkan herkesi şaşırttı

Yalova'nın Termal ilçesinde villa inşaatı kazısında bulunan Roma döneminden kalma küp mezarın gün ışığına çıkarılması amacıyla kurtarma kazısı başlatıldı.

Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu küpün içinden çıkan herkesi şaşırttı

Yalova Müze Müdürlüğü görevlileri, özel bir şirket tarafından iş makinesiyle kazı yapılırken insan iskeletine rastlanan mezarın bulunduğu Akköy köyü Çukurçayır mevkisine geldi. Geç Roma döneminden kalma bir kadına ait olduğu değerlendirilen mezarda, Müze Müdürü Ali Sinan Özbey başkanlığındaki ekip, kurtarma kazısını titizlikle sürdürüyor.

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Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu küpün içinden çıkan herkesi şaşırttı

Yaklaşık 1 metre derinlikte kiremit çatı şeklindeki küp mezarın bulunduğu alanda yapılan çalışmanın genişletileceği belirtildi.

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Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu küpün içinden çıkan herkesi şaşırttı

Çevrede güvenlik önlemi alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye giriş çıkışları kontrol altında tutuyor.

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Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu küpün içinden çıkan herkesi şaşırttı

Mezarı fark eden kepçe operatörü Sinan Kalaman, gazetecilere, villa inşaatının bahçesinde perde duvar için kazı yaparken bu yapıya denk geldiğini söyledi.

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