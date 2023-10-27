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Dilan Polat ve Engin Polat'ın 22 milyon 372 bin lirasına el konuldu

Dilan Polat ve Engin Polat'ın 22 milyon 372 bin lirasına el konuldu

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddialar sonrası inceleme altına alınan Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu.

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerinde yapılan aramaların ardından bugün Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirketlere ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu.

15 Şirketinde eş zamanlı arama yapıldı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Dün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılmıştı.

Dün yapılan aramaların ardından bir çok materyale el konulmuştu. Savcılık Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liraya el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği 22 Milyon 372 bin liranın el konulmasına karar verdi.

Polat ailesinin avukatından açıklama geldi

Arama sırasında hazır bulunan Polat çiftinin avukatı Vahit Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyla ilgili gizlilik kararı bulunduğunu söyledi. Müvekkilleri hakkında herhangi bir gözaltı kararı olmadığını kaydeden Kaya, ekiplerin evrakları incelediğini, kendilerinin de ekiplere avukatlar olarak yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

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