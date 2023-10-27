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Bursa'da Cumhuriyet Bayramı’nda ulaşım ücretsiz olacak!

Bursa'da Cumhuriyet Bayramı’nda ulaşım ücretsiz olacak!

Bursa’da vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kent içi toplu ulaşım ücretsiz olacak.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; 100'üncü yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi için BursaRay, Burulaş otobüsleri ve tüm Özel Halk otobüslerinde 29 Ekim Pazar günü ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi.

Ücretsiz uygulamadan yararlanmak için de vatandaşların Bursakart’larını kullanmaları gerekirken, uygulama Bursakart kullanılan ilçe içi halk otobüslerinde de geçerli olacak.

Ücretsiz ulaşım uygulaması ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki ulaşımda geçerli olmayacak.

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