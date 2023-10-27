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Fenerbahçe kötü haberi duyurdu! "Kırık tespit edildi"

Fenerbahçe kötü haberi duyurdu! "Kırık tespit edildi"

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets maçında ayağına aldığı darbeden dolayı MR'ı çekilen Alexander Djiku’nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiği açıklandı. Djiku'nun en az 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki defans oyuncusu Alexander Djiku’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku’nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir.

Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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