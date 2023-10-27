Çin'de Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlandı

Çin'de Cumhuriyet'in 100. Yılı, Pekin Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

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- Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa: - "Cumhuriyet, pek çok millete ilham kaynağı olan kararlı bir mücadele sonunda kuruldu. Bu mücadelede milletimizin sergilediği kararlılık, yüzyıl önce olduğu gibi bugün de ayaktadır" - Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Nong Rong: - "Çin-Türkiye ilişkilerinin stratejik önemi daha fazla belirginleşiyor"

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliğindeki100. Yıl resepsiyonuna Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Nong Rong konuk oldu. Resepsiyona 40'dan fazla ülkenin Pekin'de görevli büyükelçileri, diplomatlar, askeri ataşeler, Çin'deki kurum ve kuruşların temsilcileri ile burada yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Musa, konuşmasında, "Cumhuriyet, pek çok millete ilham kaynağı olan kararlı bir mücadele sonunda kuruldu. Bu mücadelede milletimizin sergilediği kararlılık, yüzyıl önce olduğu gibi bugün de ayaktadır." dedi. Cumhuriyetin ilanından itibaren Türkiye'nin, demokratikleşme ve kalkınma alanlarında ciddi hamleler yaptığını, eğitimden kültüre, ekonomiden ulaştırmaya, bilimden teknolojiye, sanayiden yenilikçiliğe, hemen her sahada önemli gelişmeler kaydettiğini vurgulayan Musa, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli yönetiminde ülkemizin refah seviyesini her alanda yükseltmeye yönelik politikalarımıza hızla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Musa, ekonomik olarak hızla kalkınan Türkiye'de, kişi başına gelir seviyesinin 13 bin doların üzerine çıktığını, savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 80’lere yükseldiğini işaret etti. Türk İHA ve SİHA’larının bulundukları bölgelerde oyun değiştirici rol üstlenebildiğine dikkati çeken Musa, milli muharip uçağının da yıl sonunda göklerle buluşacağını aktardı. - "Türkiye ile Çin eski dostlardır" Musa, Çin'in Ming Hanedanlığı döneminden başlayarak Osmanlı ve Çin imparatorları arasında tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinden karşılıklı ticari heyetleri gönderdiğini anımsatarak "Türkiye ile Çin eski dostlardır. Bu dostluk asırlara dayanır." diye konuştu. İkili ilişkilerin yeni dönemde ekonomik, siyasi, ticari, kültürel ve akademik düzeylerde hızla geliştiğine dikkati çeken Musa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ilişkileri ilerletme yönündeki güçlü ortak irade ortaya koyduğunu, bu zeminde iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini daha üst seviyelere yükseltme arzusunda olduklarını bildirdi.

Musa, ikili siyasi ilişkilerin yanında ortak yatırım ve kalkınma hamlelerinin de aralıksız devam ettiğini, 45 milyar doları bulan yıllık ikili ticaret hacmiyle Çin'in, Türkiye'nin dünyadaki üçüncü, Asya’daki en büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti. Türkiye'nin Çin'in öncülük ettiği Kuşak ve Yol Girişimi'ni başlangıcından itibaren desteklediğinin, Orta Koridor Girişimi ile daha fazla uyumlulaştırılmasını arzu ettiğinin altını çizerek "Böylece hem ülkemiz ile Çin arasındaki, hem de Orta Koridor üzerindeki ülkelerle bağlantısallığın güçlendirileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Musa, Çin'in Türkiye'nin 2019'da açıkladığı Yeniden Asya (Asia Anew) açılımının da merkezinde yer aldığını kaydetti.

- "Çin-Türkiye ilişkilerinin stratejik önemi belirginleşiyor" Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Nong Rong da konuşmasında Türkiye'yi Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kutlarken Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 20 yılı aşkın zamanda bağımsız ve özerk bir siyasi doğrultuya bağlı kalarak "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna doğru ilerlediğini, ulusal çabalarındaki başarısıyla bölgesel ve uluslararası alanda önemi giderek artan bir rol oynadığını belirtti. Uluslararası durumun derin ve karmaşık bir dönüşümden geçtiğini, küresel kalkınmanın ve güvenlik koşullarının ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğunu işaret eden Nong, "Bu koşullarda Çin-Türkiye ilişkilerinin stratejik önemi daha fazla belirginleşiyor." ifadesini kullandı. Nong, Çin'in, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakat doğrultusunda Türkiye karşılıklı siyasi güveni perçinlemek, kalkınma stratejileri arasında uyumu güçlendirmek, Kuşak ve Yol'un ortak inşasını teşvik ederek pratik işbirliğini artırmak, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını, uluslararası eşitliği ve adaleti korumak ve Ankara ile Pekin arasındaki stratejik ortaklığa yeni bir anlam kazandırmak için birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.