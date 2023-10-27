BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  GÜNCEL

Aydın'da üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Aydın'da üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin bir asansör firmasının yetkilisi tutuklandı.

Abone ol

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Olay

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
AB'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi
AB'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi
Bakan Ersoy: Türk milleti, Cumhuriyetle birlikte yaşamayı teminat altına almıştır
Bakan Ersoy: Türk milleti, Cumhuriyetle birlikte yaşamayı teminat altına almıştır
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binada mahsur kalan kediyi jandarma kurtardı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binada mahsur kalan kediyi jandarma kurtardı
Gazze'deki hükümet: Bazı Batılı medya kuruluşları gazetecilik etiğinden uzak
Gazze'deki hükümet: Bazı Batılı medya kuruluşları gazetecilik etiğinden uzak
Hakan Fidan: Baskı ve zulüm İsrail'e barış getirmeyecek
Hakan Fidan: Baskı ve zulüm İsrail'e barış getirmeyecek
Doğu Perinçek'le gündem! Türkiye ne yapmalı? Erdoğan'ın "Hamas terörist değil" sözlerine ne diyor?
Doğu Perinçek'le gündem! Türkiye ne yapmalı? Erdoğan'ın "Hamas terörist değil" sözlerine ne diyor?
Fenerbahçe kötü haberi duyurdu! "Kırık tespit edildi"
Fenerbahçe kötü haberi duyurdu! "Kırık tespit edildi"
Çin'de Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlandı
Çin'de Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlandı
Dilan Polat ve Engin Polat'ın 22 milyon 372 bin lirasına el konuldu
Dilan Polat ve Engin Polat'ın 22 milyon 372 bin lirasına el konuldu
Bursa'da Cumhuriyet Bayramı’nda ulaşım ücretsiz olacak!
Bursa'da Cumhuriyet Bayramı’nda ulaşım ücretsiz olacak!
Aşırı hız ve dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kameraya böyle yansıdı
Aşırı hız ve dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kameraya böyle yansıdı
Irak'ta Şii lider Sadr, ABD Büyükelçiliğinin kapatılmasını istedi!
Irak'ta Şii lider Sadr, ABD Büyükelçiliğinin kapatılmasını istedi!