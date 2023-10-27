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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binada mahsur kalan kediyi jandarma kurtardı

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binada mahsur kalan kediyi jandarma kurtardı

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ağır hasarlı binada mahsur kalan kedi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

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Afşinbey Caddesi'ndeki ağır hasarlı 7 katlı apartmandan kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ve jandarma ekiplerince binada yapılan incelemede, kedinin 7. katta mahsur kaldığı belirlendi.

İtfaiye merdiveniyle dairenin balkon kısmına ulaşan ekipler, kediyi bulunduğu yerden aldı.

Uzun süredir aç olduğu anlaşılan kediye, götürüldüğü İlçe Jandarma Komutanlığında su ve mama verildi.

Bu arada kedinin sahibine teslim edileceği öğrenildi.

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