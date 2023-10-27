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Gazze'deki hükümet: Bazı Batılı medya kuruluşları gazetecilik etiğinden uzak

Gazze'deki hükümet: Bazı Batılı medya kuruluşları gazetecilik etiğinden uzak

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf "bazı Batılı medya kuruluşlarının habercilik anlayışının profesyonellikten ve gazetecilik etiğinden uzak" olduğunu söyledi.

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf İsrail'in Gazze'ye saldırılarında medya kuruluşlarının tutumuna dair yazılı açıklama yaptı.

"Bazı Batılı medya kuruluşlarının profesyonellikten ve gazetecilik etiğinden uzak olduğunu kanıtlayan bir habercilik ortaya koyduğunu" kaydeden Maruf, şöyle devam etti:

"Batılı medya kuruluşlarının İsrail'in anlatısına ilişkin gösterdiği kör önyargıyı kınıyoruz. İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana, BBC, CNN, ABC News, Fox News, Sky News ve CBS gibi medya ağlarının İsrail lehine önyargılı olduğu onlarca örnek gözlemledik."

Filistinli yetkili, "söz konusu medya kuruluşlarının İsrail'in iddialarının ve yalanlarının, kanıtsız ve araştırılmadan pazarlanmasına büyük katkıda bulunduğuna" dikkati çekti.

Bu tutumu kınadıklarını ve "ahlak dışı" bulduklarını belirten Maruf, Arap ve İslam ülkelerinin halklarına bu medya kuruluşlarını boykot etme çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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