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Hakan Fidan: Baskı ve zulüm İsrail'e barış getirmeyecek

Hakan Fidan: Baskı ve zulüm İsrail'e barış getirmeyecek

Baskı ve zulmün İsrail'e barış getirmeyeceğini söyleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail bu konuda bir tercih yapmak zorunda olduğuna dikkat çekti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen'i kabul etti. Kabul'ün ardından ikili kameraların karşına geçti. Gündemi değerlendiren Fidan, İsrail'in Gazze ablukasına değindi.

"Türkiye'nin amacı her zaman olduğu gibi barıştır"

İsrail'in zulmüne dikkat çeken Fidan, "Bi hiçbir zaman zulme ortak olmadık, burada da zulme ortak olmayacağız. Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere İsrial'den isteğimiz barış çağrımıza kulak vermesidir. Gazze'de bütün insanlık bir ayrımda. Ya büyük bir savaş ya da büyük bir barış çıkacak. Türkiye'nin amacı her zaman olduğu gibi barıştır." dedi.

"Baskı ve zulüm barış getirmedi, getirmeyecek"

Fidan sözlerine şöyle devam etti:

Kanaatimiz İsrail bir tercih yapmak zorunda. Filistinlilerin varlığını yok saymak, haklarını göz ardı etmek, baskı ve zulüm uygulamak, İsrail'e barış getirmedi, getirmeyecek. Biz Türkiye olarak sorunun tüm taraflarına sağduyu çağrısında bulunuyoruz. Krizin yayılmasını önlememiz lazım aksi takdirde küresel düzeyde çok daha büyük sorunlara tanıklık edebiliriz.

Bu konuda herkes sorumluluk almalı ve somut adımlar atmalıdır. Daha önce de vurguladığımız gibi, Müslüman ülkelerin aktif rol üstlenmesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak çabalarımızı yapıcı anlayışla sürdüreceğiz. Sayın Rasmussen'e de ziyaretleri için teşekkür ediyoruz.

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