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Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait paraya el konuldu

Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait paraya el konuldu

Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerinde yapılan aramalar sonrasında Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirketlere ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu.

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Dün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılmıştı.

22 milyon liraya el konuldu

Dün yapılan aramaların ardından bir çok materyale el konulmuştu. Savcılık Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liraya el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği 22 Milyon 372 bin liranın el konulmasına karar verdi.

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