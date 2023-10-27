İsrail "Gazze'deki Şifa Hastanesi askeri amaçlarla kullanıyor" dedi! Hamas cevap verdi

Gazze'yi abluka altına alan İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndeki bazı odaların Hamas tarafından komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığını ifade ederek hastanelere yönelik saldırılarının devam edeceğini duyururken, İsrail Başbakanı Netanyahu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili istihbarat videosunu paylaştı.

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Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, 21 gündür Gazze'ye bomba yağdırıyor. İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada ise Hamas'ın Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığı bilgisine erişildiği ifade edilirken, hastanelere yönelik saldırıların devam edeceği mesajı verildi. Başbakan Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili istihbarat videosunu paylaştı. Hamas'tan iddialara jet bir yanıt gelirken, Şifa Hastanesi'nin örgüt tarafından askeri amaçlarla kullanıldığı iddiaları yalanlandı.

"Hamas'ın komuta ve kontrol merkezi olarak kullanılıyor"

Gazze'yi günlerdir abluka altına alan İsrail Ordu Sözcüsü Richard Hecht, bugün yaptığı açıklamada hastanelere yönelik saldırıların devam edeceğini ifade ederek "Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bazı odalar, Hamas'ın komuta ve kontrol merkezi olarak kullanılıyor. Hastanelerde yakıt bulunuyor ama Hamas bunu kendi işleri için kullanıyor. Size bunu gerçek fotoğraflarla gösteremeyiz ama odaların çizdiğimiz fotoğraflarını paylaşabiliriz" diye konuştu.

Netanyahu da istihbarat videosunu paylaştı

İddialarını fotoğraflarla destekleyen Hecht'in çıkışına bir destek de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Netanyahu, Hamas'ın hastaneyi askeri komuta merkezi olarak kullandığına ilişkin istihbarat bilgilerini aktardı.

Hamas'tan iddialara yanıt gecikmedi

İsrail'in Şifa Hastanesi ile ilgili iddiasına ise Hamas'tan yanıt gecikmedi. Hamas grubu, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir hastaneyi askeri amaçlarla kullandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Hamas Siyasi Bürosu üyesi İzzet El Rishq, "İsrail'in El Şifa Hastanesi hakkındaki iddiaları yanlıştır" dedi. Açıklamada ayrıca "bu tür iddiaların binlerce yaralının bulunduğu ve 40.000'den fazla yerinden edilmiş insanı barındıran bir hastanenin hedef alınmasına yol açtığı" uyarısında da bulunuldu.

Rishq ayrıca, "Birleşmiş Milletler ile Arap ve İslam ülkelerine, Gazze'deki bombalamaların ve sağlık sisteminin tahrip edilmesinin durdurulması için derhal müdahale etmeleri" çağrısında bulundu. Açıklama, İsrail ordusunun Filistin hareketi için bir "askeri karakol" olarak gördüğü ve bombalamakla tehdit ettiği Şifa Hastanesi'nin hazırlık aşamasında boşaltılması yönündeki İsrail taleplerine yanıt olarak geldi.





