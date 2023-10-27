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Macron: Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmeli

Macron: Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in 21 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesi çağrısında bulundu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basına açıklamalarda bulundu.

İsrail-Filistin çatışmasını ele alan Macron, "Açık olmak gerekiyor. Sürecek bir savaş durumu içindeyiz." ifadesini kullandı.

Macron, insani yardımlar konusunda diğer Avrupa ülkeleri ile yakın çalışmalar yürüttüklerini ve sadece Gazze'ye değil işgal altındaki Batı Şeria'ya da insani yardımları ulaştırmak istediklerini kaydetti.

"İsrail, Gazze'de sivilleri gözetmeli"

İsrail'in Gazze'de "hedef gözeterek" hareket etmesinin önemli olduğunu ve sivillere karşı önlemler alması gerektiğini belirten Macron, tansiyonun bölgeye yayılma ihtimaline dikkati çekti.

Macron, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerini yineledi.

Gazze'deki sivil halkın korunması için çatışmalara insani ara verilmesini isteyen Macron, "(Gazze) Orada olanları, bombalara maruz kalanları koruyabilmek için çatışmalara insani ara verilmesi bugün faydalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Gazze'deki 170 Fransız vatandaşının tahliyesi için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

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