Savunması ortaya çıktı! Nicolo Zaniolo'dan flaş bahis itirafı

Nicolo Zaniolo, yasadışı platformlarda spor karşılaşmalarına bahis yapmadığını, poker ve blackjack oynadığını itiraf etti.

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Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mafya ile mücadele soruşturmasından hareketle mayıs ayında bazı çevrim içi bahis sitelerine karşı başlattığı soruşturmaya, ağustos ayında ilk olarak Juventus'lu Fagioli'nin adı karışmıştı.

Fagioli'nin ardından İngiltere'de Aston Villa forması giyen 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo ile Newcastle United'lı Tonali'nin de adı yasa dışı bahis soruşturmasında geçmişti.

Zaniolo ve Tonali bu nedenle 12 Ekim'de İtalya Milli Takım kampında polise ifade verdikten sonra kamptan ayrılmıştı.

Fagioli ve Tonali, ifadelerinde bahis oynadıklarını kabul ederken, Zaniolo ise futbola dair bahis oynamadığını savunmuştu.

Fagıolı ve Tonalı'nin cezaları belli oldu

Nicolo Fagioli, FIGC Spor Savcılığıyla anlaşma yolunu seçmiş ve 17 Ekim'de FIGC, UEFA ve FIFA'nın futbol aktivitelerine bahis oynanmamasına yönelik talimatlarına aykırı hareket etmekten 7 ay men cezasına ek olarak 5 ay zorunlu rehabilitasyon ve 12 bin 500 Euro para cezası almıştı.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, adı yasa dışı bahis soruşturmasına karışan İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen İtalyan futbolcu Sandro Tonali'nin 10 ay men cezası aldığını açıkladı. İtalya'da futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor.

Bu ceza, oyuncunun top koşturduğu kulübün maçlarına bahis yaptığının tespiti halinde artabiliyor. Nicolo Zaniolo ise cuma günü Torino Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.

Zaniolo, yasadışı platformlarda spor karşılaşmalarına bahis yapmadığını, poker ve blackjack oynadığını itiraf etti.

"Futbol maçlarına bahis oynadığına dair delile rastlanmadı"

Nicolo Zaniolo'nun avukatları ise yaptıkları açıklamada "Zaniolo'nun futbol maçlarına bahis oynadığına dair hiçbir delile rastlanmadı. Müvekkilimiz, zaman zaman yasa dışı platformlarda poker ve blackjack oynadığını kabul etse de hiçbir zaman tehdit vb. bir durumla karşı karşıya kalmadığını da belirtti. Bu davanın yakında kapanacağından eminiz." ifadelerini kullandılar.