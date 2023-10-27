BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu: Dualarım mazlum Filistin halkı için

Kılıçdaroğlu: Dualarım mazlum Filistin halkı için

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gazze'de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor. Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır. Dünya ya bu katliama 'dur' diyecek ya da ortak olacak, bunun ortası yok." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dış dünyayla bağlantısı koparılan Gazze ağır bir bombardıman altında. Gazze'de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor. Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır. Dünya ya bu katliama 'dur' diyecek ya da ortak olacak, bunun ortası yok. Dualarım mazlum Filistin halkı için."

ÖNCEKİ HABERLER
BM'den Biden'a yalanlama geldi! Sözleri büyük tepki çekmişti
BM'den Biden'a yalanlama geldi! Sözleri büyük tepki çekmişti
İsrail ordusu, ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
İsrail ordusu, ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
Bakan Şimşek açıkladı: Krediye erişim kolaylaştırıldı
Bakan Şimşek açıkladı: Krediye erişim kolaylaştırıldı
Macron: Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmeli
Macron: Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmeli
İsrail, Gazze'de iletişim ve interneti kesti
İsrail, Gazze'de iletişim ve interneti kesti
Savunması ortaya çıktı! Nicolo Zaniolo'dan flaş bahis itirafı
Savunması ortaya çıktı! Nicolo Zaniolo'dan flaş bahis itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Yer gök bayrak olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Yer gök bayrak olsun
Kızılhaç: Uluslararası bir sağlık ekibi Gazze'ye ulaştı
Kızılhaç: Uluslararası bir sağlık ekibi Gazze'ye ulaştı
Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait paraya el konuldu
Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait paraya el konuldu
İsrail "Gazze'deki Şifa Hastanesi askeri amaçlarla kullanıyor" dedi! Hamas cevap verdi
İsrail "Gazze'deki Şifa Hastanesi askeri amaçlarla kullanıyor" dedi! Hamas cevap verdi
Aydın'da üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı
Aydın'da üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı
AB'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi
AB'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi