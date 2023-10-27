Birleşmiş Milletler'den Gazze'de ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunularak çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul edildi.

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İsrail, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne üç haftadır hedef gözetmeksizin saldırıyor.

Düzenlenen yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapı zarar gördü ve Gazze'nin dünya ile bağlantısı kesildi.

BM'den ateşkes talebi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

İsrail, BM'nin İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin kararını 'rezil' olarak nitelendirdi.

"Tarih hepimizi yargılıyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalmaya devam eden Gazze için, "Sefalet her geçen dakika artıyor. Köklü bir değişiklik olmadığı takdirde Gazze halkı eşi benzeri görülmemiş bir çığ gibi büyüyen insani acıyla karşı karşıya kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki insani krize işaret eden Guterres, "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor" ifadesine yer verdi.

Guterres, İsrail'in bombalaması yoğunlaştıkça Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini, ihtiyaçların giderek daha kritik ve devasa hale geldiğini vurgulayarak, "Gazze'deki insani sistem 2 milyondan fazla sivil için hayal edilemeyecek sonuçlar doğuracak şekilde topyekün bir çöküşle karşı karşıya" yorumunu yaptı.