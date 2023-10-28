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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan kurumlara uluslararası sorumluluk alma çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan kurumlara uluslararası sorumluluk alma çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Filistin halkına acil yardım ve uluslararası koruma sağlanmasının gereğini belirtti ve uluslararası toplumu Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durması konusunda sorumluluk almaya çağırdı.

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İİT'nin sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, teşkilatın Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi ülkeler de dahil olmak üzere pek çok uluslararası aktöre mesaj gönderdi.

Taha bu mesajlarında, uluslararası toplumu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması konusunda sorumluluk almaya çağırdı ve savaş suçuna maruz kalan Filistin halkına acil yardım ve uluslararası koruma sağlanmasını istedi.

Taha ayrıca, "Gazze'de binlerce can kaybının yanı sıra altyapının kasıtlı olarak tahrip edildiği ve yüzbinlerce kişinin tehcire zorlandığı" bir uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ihlaliyle karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.

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