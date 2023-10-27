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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Filistin Mitingi'ne davet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Büyük Filistin Mitingi'ne davet!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları yarın saat 15.00'te İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Büyük Filistin Mitingi'ne davet etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm vatandaşları yarın Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Büyük Filistin Mitingi'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Davetinde Türk ve Filistin bayrakları emojilerine de yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu görseli paylaştı.

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