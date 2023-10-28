Ali Yerlikaya duyurdu: 'Mercek' operasyonlarında 1858 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "Mercek" operasyonlarında; bin 212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı tabanca, 44 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği ile geçirildi. Bin 858 şüpheli şahıs gözaltına alındı" dedi.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek operasyonlarında; bin 212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı tabanca, 44 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği ile geçirildiğini belirterek bin 858 şüpheli şahsın da göz altına alındığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Aziz Milletimiz müsterih olsun; ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

İl Emniyet Müdürlüklerimiz ve İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından;

İstanbul, Adana, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Mersin, Gaziantep, Konya, Ankara, Şanlıurfa, Kocaeli, Hatay, Samsun, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Elazığ, Kastamonu, Malatya, Denizli, Balıkesir, Batman, Osmaniye, Eskişehir, Aydın, Çanakkale, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Adıyaman, Niğde, Rize, Çorum, Kırıkkale, Şırnak, Trabzon, Aksaray, Kayseri, Kırklareli, Sivas, Tokat, Van, Yalova, Afyonkarahisar, Düzce, Erzincan, Erzurum, Giresun, Muş, Bolu, Kars, Kilis, Muğla, Nevşehir, Uşak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Bartın, Bingöl, Bitlis, Edirne, Karaman, Kırşehir, Kütahya, Ordu, Siirt, Sinop, Artvin, Bilecik, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Karabük ve Yozgat’ ta yapılan operasyonlarda bin 212 ruhsatsız tabanca yakalandı.

Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle; İstanbul'da 285 tabanca 9 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 358 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adana’da 139 tabanca, 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 272 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir’de 82 tabanca ele geçirildi. 91 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Diyarbakır’da 58 tabanca, 7 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 71 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı. Bursa’da 49 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 74 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Mersin’de 48 tabanca ele geçirildi. 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız."