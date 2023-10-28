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İstanbul'da korkutan çatı katı yangını!

İstanbul'da korkutan çatı katı yangını!

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde 4 katlı binanın çatı katı bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Çekmeköy ilçesi, Soğukpınar Mahallesi, Şenlik sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Olay ölen veya yaralanan olmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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